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Швейцарский верховный суд отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS о дисквалификации

Швейцарский верховный суд отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS о дисквалификации
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Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на судебный документ.

«Федеральный верховный суд Швейцарии постановил, что апелляция отклоняется в той мере, в какой она является приемлемой. Судебные издержки в размере 7 тыс. швейцарских франков возлагаются на апеллянта. Апеллянт выплатит Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тыс. франков каждому в качестве возмещения расходов», — говорится в документе.

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