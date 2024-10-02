Швейцарский верховный суд отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS о дисквалификации

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на судебный документ.

«Федеральный верховный суд Швейцарии постановил, что апелляция отклоняется в той мере, в какой она является приемлемой. Судебные издержки в размере 7 тыс. швейцарских франков возлагаются на апеллянта. Апеллянт выплатит Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тыс. франков каждому в качестве возмещения расходов», — говорится в документе.