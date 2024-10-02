Козловский о парах на Играх в Пекине: считаю, олимпийские чемпионы — это Тарасова/Морозов

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался о распределении мест на Олимпиаде-2022 в парном катании.

«По тому, как мы выступили и наши основные конкуренты из России и Китая, мы заняли своё место: ребята, которые были выше нас, прокатались чисто. За исключением китайцев, только китайцы допустили грубую ошибку и выиграли. Здесь, конечно, стоит сказать, что всё-таки я считаю, олимпийские чемпионы — это Тарасова/Морозов», — поделился Козловский в подкасте Первого канала «Произвольная программа».

Ранее Козловский назвал провалом их четвёртое место с Бойковой на Играх в Пекине.