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Козловский объяснил, почему считает Тарасову и Морозова олимпийскими чемпионами Игр в Пекине-2022

Козловский о парах на Играх в Пекине: считаю, олимпийские чемпионы — это Тарасова/Морозов
Евгения Тарасова, Владимир Морозов
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Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался о распределении мест на Олимпиаде-2022 в парном катании.

«По тому, как мы выступили и наши основные конкуренты из России и Китая, мы заняли своё место: ребята, которые были выше нас, прокатались чисто. За исключением китайцев, только китайцы допустили грубую ошибку и выиграли. Здесь, конечно, стоит сказать, что всё-таки я считаю, олимпийские чемпионы — это Тарасова/Морозов», — поделился Козловский в подкасте Первого канала «Произвольная программа».

Ранее Козловский назвал провалом их четвёртое место с Бойковой на Играх в Пекине.

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