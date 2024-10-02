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Швейцарский суд определил, что CAS не ошибся в дисквалификации Камилы Валиевой на 4 года

Швейцарский суд определил, что CAS не ошибся в дисквалификации Камилы Валиевой на 4 года
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Федеральный верховный суд Швейцарии посчитал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не допустил ошибки, дисквалифицировав российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, несмотря на её несовершеннолетний возраст (15 лет). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на судебный документ.

«Апеллянт жалуется на то, что CAS приступил к чрезмерному освещению данного дела в средствах массовой информации, опубликовав несколько пресс-релизов, и не сохранил конфиденциальность. Данная критика является ложной. CAS имел право публиковать различные пресс-релизы, учитывая, что дело попало в заголовки газет во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине и касалось спортсмена, который в них участвовал, и тот момент уже был очень хорошо известен», — говорится в документе.

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