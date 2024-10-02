Бойкова: после ЧМ-2021 нам нужно было всё поменять, перейти к другому тренеру

Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, сказала, что, по её мнению, нужно было изменить в их подготовке к Олимпиаде в Пекине-2022, где они заняли четвёртое место.

«Возможно, после чемпионата мира в Стокгольме-2021 нам нужно было сильно вообще всё поменять. И, возможно, даже перейти к другому тренеру. Именно в этот момент. Тогда было время всё как раз поменять. Успеть привыкнуть, успеть как-то мобилизироваться. Хотя после того турнира мы всё равно очень сильно изменились, и в частности я, даже в каком-то подходе к тренировкам, своему состоянию — и физическому, и психологическому, к какому-то отношению к своему делу. Но требовалась большая перезагрузка, как мы сейчас это уже понимаем», — отметила Бойкова в подкасте Первого канала «Произвольная программа».

Ранее Бойкова и Козловский рассказали подробности перехода к Этери Тутберидзе от Москвиной.