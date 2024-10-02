«Ришо сказал: танцуй, ты это умеешь!» Ученица Мишина — о работе со знаменитым хореографом

Российская фигуристка Агата Петрова, тренирующаяся у Алексея и Татьяны Мишиных, рассказала о работе с французским хореографом Бенуа Ришо.

«Изначальную музыку мы случайно выбрали: нас встретил Бенуа (Ришо. — Прим. «Чемпионата»), включил и сказал: «Будешь рок катать». Это противоположно моему стилю, мы все посмеялись, подумали: «Возможно». На следующий день он начал предлагать разные варианты, и мы всё-таки попробовали рок.

Истории в программе нет, я зажигательная девушка, танцую и наслаждаюсь жизнью. Бенуа сказал: «Танцуй, ты это умеешь!» (улыбается).

Мы хотели сделать в кожаном стиле, как хотел Бенуа, он показал варианты. Решили добавить цепи, получилось красиво», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.