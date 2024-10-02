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Траньков рассказал, как Тарасову и Морозова отказались ставить в командный турнир на Олимпиаде в Пекине-2022

«Важны медали, а не люди». Траньков вспомнил, как отказались от замен в команднике ОИ-2022
Евгения Тарасова, Владимир Морозов
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Максим Траньков рассказал, как на Олимпиаде в Пекине-2022 отказались ставить в командный турнир его подопечных Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

«Я обижен очень сильно на тех людей, которые принимали, по моему мнению, это бесчеловечное решение. Ещё, как они мне это озвучили, когда я до последнего дня уговаривал взять на короткую программу Тарасову/Морозова. Они всё равно вторые бы приехали. Но не ниже второго места опустились. А если бы они откатали чисто, они единственные тогда могли побороться с Суй/Хань в короткой программе, потому что они проиграли 0,2 в итоге в личном зачёте. То есть эти 0,2 — это победа в команде у Суй/Хань. У них уже было преимущество. Мы дали сами китайцам преимущество перед судейским корпусом, что вот они уже второй раз чисто делают короткую программу, давайте им побольше поставим. А если бы они сошлись с Тарасовой/Морозовым в команднике, то это единственная пара, которая могла выиграть у Суй/Хань в короткой. Они их обыгрывали в короткой и не раз за свою карьеру.

Поэтому я просил взять их в короткую — никакой разницы не будет, а в произвольную пусть катаются Бойкова/Козловский, либо Мишина/Галлямов, которые хорошо, априори чисто чаще выполняют эту программу. Тарасова/Морозов, естественно, произвольную не всегда катали хорошо, но короткие у них были сильными.

Я просил короткую, умолял, ходил, говорил все доводы, но мне было сказано, что «нам важны медали, а не люди». Эту фразу я навсегда запомнил», — рассказал Траньков в подкасте Первого канала «Произвольная программа».

Тарасова и Морозов завоевали серебро в личном зачёте на Олимпиаде в Пекине с общей суммой 239,25 балла. Золото выиграла китайская пара Вэньцзин Суй и Хань Цун с результатом 239,88 балла.

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