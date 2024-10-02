Юрист объяснила, что Валиева может обратиться в Европейский суд по правам человека

Спортивный юрист объяснила, что фигуристка Камила Валиева имеет право подать апелляцию на решения по её допинг-делу Спортивного арбитражного суда (CAS) и Федерального верховного суда Швейцарии в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

2 октября стало известно, что Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS о её четырёхлетней дисквалификации из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России — 2022.

«ЕСПЧ рассматривает дела по нарушению конвенции по правам человека. Если есть хотя бы потенциальная возможность того, что права Валиевой, как права человека (при рассмотрении дела в CAS и в Верховном суде Швейцарии) в чём-то были нарушены, чисто теоретически она может туда обратиться. Та же (немецкая конькобежка) Клаудиа Пехштайн апеллировала в ЕСПЧ, утверждая, что её права на открытые слушания были нарушены, ей в них отказали и на национальном уровне, и в CAS. (Южноафриканская бегунья) Кастер Семеня жаловалась в ЕСПЧ на неравное отношение и дискриминацию по гормональному признаку, хотя это её природа. Там были явные нарушения прав человека. Если адвокаты Камилы сочтут, что в её деле тоже такие нарушения есть, то она может попытаться обратиться в ЕСПЧ. Но надо понимать, что такие обращения – процедура дорогостоящая и длительная. Я, честно говоря, не думаю, что они на это пойдут, — цитирует Анцелиович «Р-Спорт».

По мнению юриста, вероятность отклонения апелляции Валиевой на решение CAS в Федеральном верховном суде Швейцарии с самого начала была очень высока.

«Даже если оценивать ситуацию чисто статистически, шансов, что отклонят, конечно, было больше. Верховный суд Швейцарии крайне редко отменяет решения CAS, во многом это связано с тем, что любые суды, в том числе и российские, считают, что арбитражные учреждения, третейские суды обладают определённой автономией, это тот институт, который выбрали стороны. Поэтому если и видоизменять вердикт, то только по процессуальным основаниям, это закреплено. Верховный суд Швейцарии посчитал, что никаких отступлений не было, либо были отступления, которые не повлияли на исход и решение», — цитирует Анцелиович «Р-Спорт».

Тем не менее юрист привела пример, когда решение CAS всё-таки удалось отменить после подачи апелляции в Верховный суд Швейцарии.

«Последним решением CAS, которое отменялось, был вердикт по делу китайского пловца Сунь Яна, когда посчитали, что один из арбитров в связи с публикацией антикитайской направленности в соцсетях мог быть необъективен. Это то, что действительно могло повлиять на результат рассмотрения дела. Но в целом Верховный суд Швейцарии крайне редко отменяет решения CAS, намного было больше шансов, что он оставит его в силе. Хотя надежда остаётся всегда, это было ожидаемо», — цитирует Анцелиович «Р-Спорт».

Напомним, о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил стало известно 29 января текущего года. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021-го. С этой же даты аннулированы все её результаты на соревнованиях.