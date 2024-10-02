Козловский: золото Щербаковой на ОИ — мало кто мог сначала предположить, что это возможно

Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, объяснил, почему фигурное катание — непредсказуемый вид спорта, приведя в пример победу Анны Щербаковой на Олимпиаде-2022.

«У нас вид спорта, где происходят всё время разные события. На одном турнире выиграл один спортсмен, другой спортсмен вообще травмировался, третий попробовал новый элемент, потому что он понимает, что ему нужно рисковать, чтобы выигрывать у своего какого-то другого конкурента. У нас события развиваются очень спонтанно и развиваются они в моменте, они непредсказуемы. Что уж душой кривить, золотая медаль Ани Щербаковой на Олимпийских играх — ну, мало кто мог в начале сезона предположить, что это будет, что это возможно. И Аня сотворила просто абсолютно что-то просто невероятное, проявив свой чемпионский характер, и выиграла золотую медаль. Вот так сложилось. Вот в последний момент.

Мы не понимаем, как будут развиваться события. Но интересно за этим наблюдать постоянно. Контент нужно получать постоянно. И он всегда разный. Потому что ты не знаешь, когда человек выходит на лёд, что он сейчас накатает. Даже тренер не знает. Иногда даже спортсмен не догадывается, что у него сейчас получится», — сказал Козловский в подкасте Первого канала «Произвольная программа».

Ранее Козловский рассказал, как относится к отсутствию возможности выступать на международных турнирах.