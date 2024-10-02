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Козловский рассказал, как они с Бойковой надеялись выступить в командном турнире на Олимпиаде в Пекине-2022

Козловский — о команднике на ОИ-2022: рассчитывали на замены в женском одиночном и парном
Александра Бойкова, Дмитрий Козловский
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Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, как они надеялись на участие в командном турнире на Олимпийских играх — 2022.

«Печально он нас коснулся… К сожалению, он нас не коснулся, и это стало для нас очень печальным. И немножко было тяжело из-за того, что в моменте не было понятно, кто что катает. Возможно, я предполагаю, что лидеры знали, что они будут катать две программы. Но до ребят, которые претендовали на замену, эта информация не была доведена. Поэтому находились в некоем предвкушении: мы рассчитывали на определённые замены, что они будут произведены именно в женском одиночном катании и в парном. Могу даже честно сказать, что мы предполагали, что если Мишина/Галлямов катают короткую программу и производится замена, то на произвольную, скорее всего, поставят нас», — поделился Козловский в подкасте Первого канала «Произвольная программа».

Ранее Максим Траньков вспомнил, как на Играх в Пекине отказались ставить в командный турнир его подопечных Тарасову и Морозова.

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