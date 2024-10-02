«Дай бог, это будет эта Олимпиада». Бойкова и Козловский — о планах после победы на ОИ

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали в подкасте Первого канала «Произвольная программа» о значимости завоевания олимпийского золота и планх после достижения этой цели.

Траньков. Вот вы выиграли золотую олимпийскую медаль. Что дальше?

Бойкова. Дай бог, это будет эта Олимпиада. Она будет в Милане. Я пойду на шопинг, закушу мороженкой, запью вкуснейшим кофе и буду наслаждаться жизнью.

Траньков. А глобально, я имею в виду глобально, что эта медаль будет значить?

Бойкова. Для меня, наверное, это высшая цель в спорте, которую я достигла. Я буду максимально довольна собой, потому что до этого момента всё равно я думаю, что буду часто придираться к себе. А это уже будет такая точка, даже восклицательный знак, которая мне будет подсказывать и фактически доказывать то, что я правда лучшая и я достигла пика, максимума в этой сфере.

Козловский. Я искренне на это отвечаю — я пока не знаю. Я могу точно сказать, что пока что у меня нет определённого желания, нет определённого стремления и я не вижу себя в фигурном катании в качестве тренера по окончании своей спортивной карьеры.

Ранее Козловский с сожалением вспомнил, что они с Бойковой не выступили в командном турнире на Олимпиаде-2022.