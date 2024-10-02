Козловский: моя личная мотивация — быть лучше конкретных людей, которых я знаю

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в подкасте Первого канала «Произвольная программа» высказались о соперничестве с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

Траньков. Чемпионат мира, нас допускают — одно место. Это же надо на голову быть выше основных соперников?

Козловский. Поборемся.

Бойкова. Мы над этим работаем.

Козловский. Есть с кем бороться. Лично для меня самая главная мотивация сейчас — быть выше наших основных с Сашей конкурентов, которые тренируются в Санкт-Петербурге. Потому что сейчас конкретно на российском уровне мы с Сашей выиграли всё. А вот чемпионат мира мы не выигрывали, Олимпиаду мы не выигрывали. На российском уровне моя личная мотивация — быть лучше конкретных людей, которых я знаю.

Траньков. Давай уже назовём соперников, а то как-то говорим о людях в третьем лице. Это, конечно же, чемпионы мира, призёры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ваше противостояние с Настей и Сашей: сезон — вы их выигрываете на всех турнирах, сезон —они вас выигрывают на всех турнирах. Считаете ли вы себя и Мишину с Галлямовым лучшими парами в мире сейчас, на данный момент?

Козловский. По уровню своих выступлений, презентации программ, постановок, по качеству элементов — это два ведущих дуэта мира. Я правда так считаю.

Ранее Бойкова и Козловский ответили, что будут делать в случае победы на Олимпиаде.