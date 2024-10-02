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Ученик Тутберидзе порезался на мемориале Панина-Коломенкина

«Что с рукой? Порезался просто». Ученик Тутберидзе Федотов — о старте на мемориале Панина
Арсений Федотов
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Арсений Федотов из группы Тутберидзе прокомментировал свой прокат в короткой программе на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Судьи оценили выступление спортсмена на 89,60 балла. После своего выступления Федотов идёт на первом месте.

«Прыжки хорошо сделал, вращения и дорожки — ещё есть над чем работать. Приехал сюда сделать своё. По баллам это мой рекорд.

Даниил Маркович и Этери Георгиевна предложили варианты музыки, я выбрал вот эту. Поставили хорошую программу, она мне очень нравится. Костюм делала Ольга Рябенко.

Какие цели ставлю перед собой на турнир? Я приехал сюда не с самым сильным набором, здесь я должен сделать всё, а дальше уже буду вставлять более сложные прыжки.

Что с рукой? Порезался просто. Часто ли такое бывает на тренировке? На тренировке я в перчатках катался, а здесь без перчаток», — передаёт слова Федотова Анастасия Матросова.

Ранее на мемориале Панина-Коломенкина ученица Тутберидзе Маргарита Базылюк заняла четвёртое место в короткой программе среди юниорок.

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