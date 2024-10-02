«Жёлтый очень расширяет». Бойкова призналась, что сушится из-за костюма в новой короткой

Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, призналась в подкасте Первого канала «Произвольная программа», что переживала из-за идеи Тутберидзе сделать ей жёлтый комбинезон для короткой программы «Убить Билла».

Бойкова. Не было спора, было просто принятие очень долгое. Принятие мной той идеи, что Этери Георгиевна хотела жёлтый комбинезон. Тут даже Дима меня успокаивал пару дней, потому что я была расстроена. У нас была классная концептуальная идея, но Этери Георгиевна сказала оставить концепцию и концептуальные идеи для произвольной, потому что там это более уместно.

Козловский. В итоге она попала.

Бойкова. Да.

Траньков. Ты не хочешь рассказать свою идею?

Бойкова. Не хочу. Потому что, возможно, она будет в будущем.

Козловский. С жёлтым костюмом был очень сложный и рискованный эксперимент. Цвет максимально небанальный, и, чтобы попасть в него, в этот оттенок, идею, нужно было много чего попробовать. Мы рискнули, и риск оправдался. Первоначальные варианты этого костюма были максимально специфичным зрелищем. В ходе этого процесса у нас получилось продемонстрировать финальный качественный продукт. Не хотелось выпускать полуфабрикат.

Бойкова. Но даже он будет ещё чуть-чуть дорабатываться. Мы посмотрели, как он выглядит на камеру, как выглядит вживую, я услышала комментарии, мы его усовершенствуем.

Траньков. Я прочитал, что вы настояли на пятнах крови на костюме.

Бойкова. Да, это правда. Какой Тарантино без крови? Даже в первых эскизах, которые Этери Георгиевна не одобрила, была кровь. И это главная фишка этих костюмов была. Поэтому мы попросили перенести рисунок крови и в идею, которую продвигала Этери Георгиевна.

Самое сложное было даже не сшить этот комбинезон, а то, что мне к каждому старту приходится очень сильно сушиться, чтобы не выглядеть большой. Потому что жёлтый очень расширяет.

Ранее Бойкова сказала, что им с Козловским нужно было сменить тренера ещё после чемпионата мира — 2021 в Стокгольме.