«Если его не будет, не откажусь выступать». Фигурист Лазарев — о соперничестве с Федотовым

Российский фигурист Лев Лазарев, тренирующийся под руководством Сергея Давыдова, прокомментировал свой прокат в короткой программе на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Судьи оценили выступление спортсмена в 87,07 балла. После своего выступления Лазарев идёт на втором месте, уступая лишь двукратному чемпиону России среди юниоров Арсению Федотову.

«Я доволен прокатом, нервничал сегодня не так сильно, как обычно. По сути, уже пятый старт с начала сезона, если считать контрольные прокаты. Доволен всем, за исключением дорожки шагов, потому что не сделал твиззл, а это блок, но всё остальное сделал хорошо.

Не могу сказать, что большое количество стартов — специальная тактика, так получилось. На следующей неделе у меня этап Гран-при, потом у меня будет перерыв от соревнований, так что, думаю, всё будет нормально.

Выбирая, на каких стартах выступать, смотрю ли, кто на них ещё заявлен? Нет, не смотрим. Не так важно, есть ли главный конкурент Арсений Федотов? Конечно, интересно с ним соревноваться, но, если его не будет, я не откажусь выступать на соревнованиях, это опыт. Я заявляюсь на соревнования, чтобы ещё раз откатать программы, что-то улучшить из того, что не получилось на предыдущем старте.

Больше положительных эмоций, чем негативных, поскольку два балла от лидера я недобрал дорожкой шагов. Если бы я сделал всё идеально, можно было бы думать, где мне не хватило баллов, а так я сам виноват, что плохо сделал элемент. Думаю, что мог потерять баллы только на дорожке, больше нигде», — передаёт слова Лазарева Анастасия Матросова.