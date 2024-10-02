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Железняков призвал поддержать Валиеву после отклонения её апелляции на решение CAS о дисквалификации в Верховном суде Швейцарии

Железняков: Валиеву нужно поддержать всей страной, не обращая внимания на запреты
Камила Валиева
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Хореограф Алексей Железняков прокомментировал новость, что Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение CAS о её дисквалификации из-за положительного результата допинг-теста, сданного во время чемпионата России — 2022.

«Подавать апелляции в европейские суды — это бесполезный номер. Не вижу в этом смысла, потому что игра идёт в одни ворота. И она больше не против Камилы Валиевой, а против страны в целом.

Конечно, нужно бороться всегда и до конца. Но здесь всё настолько очевидно, что уже унизительно получается.
Нашу девочку нужно поддержать всей страной и дать ей все преференции и волю к действиям, не обращая внимания на все запреты.

Камиле тяжело оттого, что её прошлое ворошат. По идее, надо всё это забыть как страшный сон, идти вперёд и чувствовать поддержку от государства и народа.

Всё у неё будет хорошо. А эти апелляции унизительны для нас!» — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».

Ранее спортивный юрист сообщила, что Валиева может обратиться в Европейский суд по правам человека.

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