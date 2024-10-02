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Федотов из группы Тутберидзе лидирует после короткой на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге

Федотов из группы Тутберидзе лидирует после короткой на мемориале Панина-Коломенкина
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Арсений Федотов из группы Тутберидзе выиграл короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина, набрав 89,60 балла. Лев Лазарев из группы Сергея Давыдова идёт на втором месте с результатом 87,07 балла. Третье место занимает Эдуард Карартынян. Воспитанник Светланы Соколовской получил за прокат 82 балла.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Одиночное катание. Юниоры. Результаты короткой программы:

1. Арсений Федотов – 89,60.
2. Лев Лазарев – 87,07.
3. Эдуард Карартынян – 82,00.
4. Герман Ленков – 81,78.
5. Иван Рамзенков – 81,42.
6. Максим Бадави – 76,19.
7. Николай Колесников – 74,33.
8. Михаил Чиняков – 72,89.
9. Роман Яковлев – 72,14.
10. Макар Солодников – 71,73.

Соревнования в произвольной программе среди юниоров на мемориале Панина-Коломенкина состоятся в четверг, 3 октября.

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