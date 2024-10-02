Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова отреагировала на отклонение апелляции Валиевой на решение СAS

Тарасова об отклонении апелляции Валиевой: издевательство над Камилой было с самого начала
Камила Валиева
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение CAS о её дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Не понимаю, зачем это всё обсуждать. Я отрицательно отношусь к этому явлению с самого начала. Для нас понятно, что Камила невиновна, а от них ничего хорошего я не ждала.
А про то, что суд ещё обязал Валиеву покрыть затраты, то если им надо — пусть сами этим занимаются. Кто они вообще такие, чтобы обязывать? Издевательство над Камилой было с самого начала», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, в среду, 2 октября, стало известно, что швейцарский суд не выявил ошибок в решении CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Материалы по теме
Швейцарский суд определил, что CAS не ошибся в дисквалификации Камилы Валиевой на 4 года
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android