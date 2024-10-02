Тарасова об отклонении апелляции Валиевой: издевательство над Камилой было с самого начала

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение CAS о её дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Не понимаю, зачем это всё обсуждать. Я отрицательно отношусь к этому явлению с самого начала. Для нас понятно, что Камила невиновна, а от них ничего хорошего я не ждала.

А про то, что суд ещё обязал Валиеву покрыть затраты, то если им надо — пусть сами этим занимаются. Кто они вообще такие, чтобы обязывать? Издевательство над Камилой было с самого начала», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, в среду, 2 октября, стало известно, что швейцарский суд не выявил ошибок в решении CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.