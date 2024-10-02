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Лайшев отреагировал на отклонение апелляции Валиевой на решение CAS дисквалифицировать её на 4 года

Лайшев — об отклонении апелляции Валиевой: открыли нам глаза и показали, какие они козлы
Камила Валиева
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Ренат Лайшев отреагировал на решение Верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию Камилы Валиевой на вердикт CAS дисквалифицировать её за нарушение антидопинговых правил.

«Давно говорил: надо игнорировать западные приказы, указы, санкции. Это полное враньё и обман. Что переливать из пустого в порожнее?
С ними всё ясно. Открыли нам глаза и показали, какие они козлы. Надо жить своей жизнью и гордиться такими людьми, как Камила Валиева.
Надо тренироваться, быть конкурентоспособными на мировом уровне. Нужно идти своим путём, и мы победим!
Мы знаем, что Камила — лучшая в мире! У неё большие перспективы. Вся страна её любит. Всем всё понятно», — приводит слова Лайшева «Матч ТВ».

Ранее депутат Свищёв назвал дисквалификацию Валиевой несправедливой.

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