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Стала известна стоимость билетов на этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани

Стала известна стоимость билетов на этап Гран-при России в Казани
Кубок Первого канала по фигурному катанию
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Стала известна стоимость билетов на этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Продажа билетов для зрителей стартовала на сайте Kassir.ru. Самые дешёвые места можно приобрести за 500 рублей на короткую программу. Наиболее дорогие обойдутся болельщикам в 3900 рублей на произвольную программу.

Этап Гран-при России в Казани пройдёт 3 и 4 ноября. В нём примут участие представители трёх из четырёх видов: мужчины-одиночники, женщины-одиночницы и спортивные пары. Представители танцев на льду в данном этапе не будут соревноваться.

Напомним, 14 и 15 сентября сильнейшие фигуристы России представили программы, с которыми будут кататься в текущем сезоне 2024/2025.

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