«Есть цель попасть в сборную». Ученица Тутберидзе Садкова поделилась планами на сезон

Воспитанница Этери Тутберидзе поделилась планами на сезон после победы на чемпионате Москвы. Она стала единственной участницей турнира, преодолевшей порог в 200 баллов.

«Проанализировала ли, что мешало собраться на стартах прошлого сезона? Да, но это уже моя история, не думаю, что об этом нужно разговаривать. Даже сейчас как-то, конечно, поспокойнее ко всему отношусь, но всё равно внутри меня есть какие-то определённые чувства, определённые эмоции, которые я просто сейчас стараюсь не показывать.

Как должен пройти следующий сезон, чтобы я осталась довольна? Это должны быть удовлетворительные прокаты на всех соревнованиях, но это просто основа, хочется благодаря чистым прокатам занимать более высокие места. Безусловно, есть цель попасть в сборную», — приводит слова фигуристки ТАСС.