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Загитова поделилась эффектными фотографиями в восточном стиле

Загитова поделилась эффектными фотографиями в восточном стиле
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Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова поделилась яркими фотографиями в восточном образе. На них спортсменка примерила наряды из шёлковых тканей пастельных цветов.

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Личный архив

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Личный архив

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Личный архив

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Личный архив

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Личный архив

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Личный архив

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Личный архив

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Личный архив

«Сложнее всего начать действовать, всё остальное зависит только от упорства», — подписала фотографии фигуристка на своей странице в Telegram.

Ранее Загитова призналась, что испытывает проблемы из-за выгорания на работе.

Она столкнулась с непониманием после новостей о запросе гранта для собственного шоу в размере 74,8 миллионов рублей. При этом софинансирование проекта составило 0 рублей.

Шоу «Алые паруса» пройдёт в Санкт-Петербурге и будет нацелено на формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку.

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