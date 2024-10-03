Тутберидзе встретилась с президентом федерации Грузии и представителями НОК Казахстана
Российский тренер Этери Тутберидзе встретилась с представителями Национального олимпийского комитета Казахстана, а также президентом Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.
Этери Тутберидзе
Фото: Личный архив Гиоргобиани
Фото: Личный архив Гиоргобиани
Фото: Личный архив Гиоргобиани
В Казахстане проходит Мемориал Дениса Тена. На гала-шоу турнира свои показательные номера представят экс-ученики Тутберидзе Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
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