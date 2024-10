«Надо вытащить её оттуда». В США готовы собрать деньги Косторной для смены гражданства

Американский журналист Дэйв Лис предложил собрать деньги для смены гражданства Алёны Косторной. По его словам, фигуристка не слишком удачно выступает в парном разряде в России, поэтому ей нужно перейти под другой флаг.

«Она недостаточно хорошо выступает в парах, поэтому, если она собирается перейти в другую страну, это нужно сделать сейчас. Они с Куницей быстро прогрессируют, но всё равно в ближайшие пару сезонов не смогут подняться на вершину российского парного катания. И если от нас понадобится собирать деньги на то, чтобы Косторная представляла Азербайджан, мы можем это сделать.

Возможно, ей потребуется лечение, и мы тоже можем собрать средства, потому что нужно, чтобы она выступала в лучшей форме. Я не хочу, чтобы она выглядела так, как на этапе Гран-при в Канаде в 2021 году. Я хочу, чтобы это было, как на финале Гран-при в Турине-2019. Мы сделаем всё, что нужно.

Нам надо вытащить её оттуда, чтобы она участвовала в соревнованиях. Это пойдёт ей на пользу, она почувствует себя лучше», — сказал журналист в подкасте This and That.