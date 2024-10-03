Туктамышева опубликовала горячие фотографии в купальнике с отдыха
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Елизавета Туктамышева поделилась яркими фотографиями с отдыха. Фигуристка позировала в купальнике на камнях на берегу моря.
«Проводили последние деньки лета. Время возвращаться любимый Питер», — подписала фотографии Тутктамышева в посте в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что Туктамышева примет участие в проекте «Народный ледниковый период». Елизавета выступит в качестве одного из профессионалов. Пару ей составит любитель, который должен будет пройти кастинг.
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