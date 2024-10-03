Базылюк рассказала, что четверные прыжки даются ей легче, чем дорожка шагов

Воспитанница Тутберидзе Маргарита Базылюк призналась, что четверные прыжки даются ей несколько легче, чем дорожка шагов. В произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина фигуристка сделала два тройных акселя и три квада.

— По сравнению с контрольными прокатами что изменили, какие замечания были сделаны, учли ли вы их при подготовке?

— Были мелкие замечания по дорожке шагов. Я попыталась их исправить, не знаю, получилось ли. Это должны судьи решать. К вращениям тоже были замечаниям, тоже постарались исправить.

— Сложные прыжки отражаются на дорожках, на вращениях?

— Когда катаешь без прыжков, полегче, но при этом всё равно очень сложно. Ноги «садятся». Я иногда катаю сама для себя без прыжков, без музыки. Сделал какой-то шаг — и как же «сели» ноги!

— Получается, четверные проще, чем дорожка шагов?

— Если дорожку шагов прям выкатывать, то, наверное, да, — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.