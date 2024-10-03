Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Базылюк исполнила пять ультра-си и победила на мемориале Панина-Коломенкина

Базылюк исполнила пять ультра-си и победила на мемориале Панина-Коломенкина
Маргарита Базылюк
Комментарии

Маргарита Базылюк из группы Этери Тутберидзе победила на мемориале Панина-Коломенкина в женском одиночном разряде. В произвольной программе она исполнила пять элементов ультра-си — три четверных прыжка и два тройных акселя.

Прыжковый контент Базылюк: 3A+3T, 3A, 4S, 3Lo, 4T+1Eu+3S, 4T+2A+SEQ, 3Lz

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Женское одиночное катание. Результаты:

1. Маргарита Базылюк — 238,98 балла
2. Елизавета Андреева — 225,80 балла
3. Агата Петрова — 216,39 балла

Материалы по теме
Базылюк рассказала, что четверные прыжки даются ей легче, чем дорожка шагов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android