Даниил Самсонов и Маргарита Базылюк выступят на втором этапе «Битвы школ»

12-13 октября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе пройдет второй этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию сезона 2024-2025 — командных юношеских соревнований среди участников от 6 до 13 лет, организованных Департаментом спорта города Москвы. Хедлайнером первого дня турнира станет чемпионка России по прыжкам Маргарита Базылюк. Во второй день с показательной программой выступит бронзовый призер юношеской Олимпиады 2020 года Даниил Самсонов.

В рамках второго этапа третьего сезона турнира на лед выйдут представители школ «Столица», «Старт», «Олимп», «Триумф», «Лига фигурного катания», «Школа Алексея Моторина», «Мечта», «СетПоинт», «Снегирь» и КФК «Антон Хлынин». Состязания пройдут среди команд по I и II юношеским разрядам, а также среди команд по I и II спортивным разрядам. Для участия в Кубке спортсмены должны иметь отметку о сдаче теста по скольжению на категорию, в которой они выступают.

«Совсем недавно я выходила на лед «Битвы школ» в качестве участника и отлично понимаю эмоции ребят. На этих соревнованиях они борются не только за личный результат, но и за команду. Для победы здесь важно научиться поддерживать и настраивать друг друга. Своим выступлением я хочу зарядить участников и зрителей той радостью, которую фигурное катание дарит мне», — поделилась Маргарита Базылюк.

Всего в Кубке Московского спорта принимают участие команды более 20 школ фигурного катания на коньках, включая воспитанников сильнейших спортивных учреждений России: школы ЦСКА, школы «Хрустальный» Этери Тутберидзе и академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Помимо этого, в соревновании участвуют представители более 50 коммерческих организаций, занимающихся развитием фигурного катания на коньках в нашем городе.

В этом сезоне Кубок впервые проводится в два дня. В первый день участники по спортивным разрядам представят короткие, а во второй – произвольные программы. Спортсмены, выступающие по юношеским разрядам, будут соревноваться в первый день с произвольными программами.

Команда должна состоять максимум из восьми человек (два мальчика и две девочки по первому разряду, а также два мальчика и две девочки по второму разряду), а минимум — из четырёх человек (только из девочек). Любая московская школа может принять участие как в состязании по спортивным, так и по юношеским разрядам. Турнир разделен на шесть этапов и суперфинал, который планируется провести весной 2025 года.

Командные призовые места определятся по итогам выступления всех участников команды в каждой дисциплине. Очки начисляются исходя из занятого места: за первое участник приносит команде 10 баллов, за десятое — 1 балл. При равенстве баллов у двух и более команд места определяются по сумме баллов за программы всех представителей команды.

В финал попадут пять команд—победителей этапов, которые будут соревноваться в спортивных разрядах. По юношеским разрядам в финале выступят шесть команд. Кроме того, в нем примут участие победители личного зачета, чьи школы не попали в финал.