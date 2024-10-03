Базылюк не считает, что вошла в «элитный клуб» с Трусовой и Щербаковой

Воспитанница Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк не считает, что встала в один ряд с выдающимися спортсменками — Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

Ранее Базылюк исполнила пять утра-си в произвольной программе на мемориале Панина-Коломенкина, благодаря чему выиграла турнир.

— Какие первые эмоции после проката?

— Счастье. Первые соревнования, открытие сезона. Сначала были контрольные прокаты, но здесь я решила немного усложнить программу, добавить в произвольной ещё один аксель. Не очень довольна короткой если честно. Аксель на разминке вообще не пошёл, только последняя попытка получилась адекватная. С произвольной, если честно, на тренировках я даже катала получше. Ещё чище. Сегодня попыталась выразить прокатом благодарность людям, которые за меня болеют. Безумно благодарна своей семье и тренерам, которые меня постоянно поддерживают.

— Волновались в связи с усложнённым контентом?

— Сегодня как такового волнения не было. Я перед разминкой стою и внутри себя говорю, столько народу пришло сегодня за нас поболеть, такая группа поддержки. Вот я откатала программу, и все сразу хлопают, поддерживают. Это меня очень мотивирует.

— С какими эмоциями встретила результат на табло?

— Я не смотрю на цифры. Это не я. Мне важно прокатать то, что я катаю на тренировке, а судьи потом сами решат, что мне поставить. Я благодарна им, что они меня так оценивают. И всё-таки 100 баллов за технику — это гроссмейстерский уровень.

— Есть ощущение что вошла теперь в элитный клуб с Трусовой и Щербаковой?

— Наверное, нет, больше думаю про прокат. Показать, что я могу, — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.