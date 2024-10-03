Алёна Косторная опровергла слухи о смене спортивного гражданства. Ранее американский журналист Дэйв Лис объявил, что готов собрать деньги для перехода фигуристки под другой флаг.

«Никуда переходить мы не будем, не собираемся, не думаем, не планируем. Прежде всего мы — спортсмены Российской Федерации, и мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх. Но по лёгкому пути мы никогда не пойдём.

Да, сейчас нам нужно время, потому что мне требуется восстановление — я перенесла тяжёлую пневмонию. Придётся пропустить ряд стартов до полного восстановления, на это уйдёт не менее полугода.

У нас масса работы, я вижу, что у нас есть огромное количество недостатков, огромное количество вещей, которые требуют немедленной работы, но так получилось», — приводит слова Косторной ТАСС.