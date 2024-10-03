Американский журналист предположил, что Косторная перейдёт в сборную Азербайджана

Американские журналисты Дэйв Лис и Нолан Карни обсудили возможность перехода Алёны Косторной и её партнёра Георгия Куницы под другой флаг в подкасте The Skating Lesson. Карни отметил, что ходят слухи о желании фигуристки выступать за Азербайджан.

«После контрольных прокатов Алёна заявила, что их дуэт достиг важного момента в карьере, что они должны принять серьёзное решение. Возможно, она намекала на что-то. Теперь она попала в больницу. Возможно, это решение — переход в другую страну. Никаких фактов, но ходят слухи, что Алёна хочет перейти в сборную Азербайджана. И если она «пересидит» эту осень, у неё будет время открепиться от ФФККР и получить иностранное гражданство», — сказал Карни.