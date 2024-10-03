Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Можно заявиться и на бóльшие деньги». Министр спорта Татарстана — о гранте Загитовой

«Можно заявиться и на бóльшие деньги». Министр спорта Татарстана — о гранте Загитовой
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил результаты прошедшего шоу Алины Загитовой «Хранители Времени» в Казани, а также высказался по поводу запроса фигуристки на грант в размере 74,8 миллионов рублей на шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Алина и её команда провели в Казани своё первое ледовое шоу. В нём она выступила как генеральный менеджер, была задействована очень большая команда. Знаю, как это было непросто. Было ограничение по времени и была задача следовать тематике про Татарстан. Оценку должен давать не я, а зрители. Они остались довольны. Было три шоу, и практически каждое из них собрало аншлаг.

Я не скажу, что я гуру ледовых шоу, но их достаточно много в нашей стране и среди них есть здоровая конкуренция. С появлением нового продукта каждое шоу становится обсуждаемым, появляется много дискуссий, где-то субъективные мнения, но мы, как Татарстан, удовлетворены тем продуктом, который Алина и её команда сделали.

То, что сейчас она претендует на новые гранты и новые возможности, это её личное дело. Не обсуждают тех, кто ничего не делает. Возможно, в ней и присутствует юношеский максимализм в силу достаточно юного возраста. Но то, что мы отработали, у нас получилось. Поэтому пусть дерзает. Наверное, можно заявиться и на большие деньги. Это же вопрос формата, нужно вникнуть в концепт. Может, это вообще стоит дороже. Не разобравшись в нюансах, сложно говорить, насколько это дорогостояще, или нет», — приводит слова Леонова «РИА Новости спорт».

Материалы по теме
«Не лучшее время просить деньги». Олимпийский чемпион по биатлону Васильев осудил Загитову
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android