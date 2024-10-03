«Можно заявиться и на бóльшие деньги». Министр спорта Татарстана — о гранте Загитовой

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил результаты прошедшего шоу Алины Загитовой «Хранители Времени» в Казани, а также высказался по поводу запроса фигуристки на грант в размере 74,8 миллионов рублей на шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Алина и её команда провели в Казани своё первое ледовое шоу. В нём она выступила как генеральный менеджер, была задействована очень большая команда. Знаю, как это было непросто. Было ограничение по времени и была задача следовать тематике про Татарстан. Оценку должен давать не я, а зрители. Они остались довольны. Было три шоу, и практически каждое из них собрало аншлаг.

Я не скажу, что я гуру ледовых шоу, но их достаточно много в нашей стране и среди них есть здоровая конкуренция. С появлением нового продукта каждое шоу становится обсуждаемым, появляется много дискуссий, где-то субъективные мнения, но мы, как Татарстан, удовлетворены тем продуктом, который Алина и её команда сделали.

То, что сейчас она претендует на новые гранты и новые возможности, это её личное дело. Не обсуждают тех, кто ничего не делает. Возможно, в ней и присутствует юношеский максимализм в силу достаточно юного возраста. Но то, что мы отработали, у нас получилось. Поэтому пусть дерзает. Наверное, можно заявиться и на большие деньги. Это же вопрос формата, нужно вникнуть в концепт. Может, это вообще стоит дороже. Не разобравшись в нюансах, сложно говорить, насколько это дорогостояще, или нет», — приводит слова Леонова «РИА Новости спорт».