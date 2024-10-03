Федотов выиграл мемориал Панина-Коломенкина с отрывом от Лазарева в 0,11 балла

Арсений Федотов из группы Этери Тутберидзе победил на мемориале Панина-Коломенкина в мужском одиночном разряде. За два проката он набрал 265,89 балла — это на 0,11 балла больше, чем у его ближайшего преследователя, которым стал Лев Лазарев. Третье место занял Герман Ленков.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Мужское одиночное катание. Результаты:

1. Арсений Федотов — 265,89.

2. Лев Лазарев — 265,78.

3. Герман Ленков — 234,57.