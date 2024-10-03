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«Я слегка сходила с ума». Хендрикс объяснила худший прокат за 3 года на Shanghai Trophy

«Я слегка сходила с ума». Хендрикс объяснила худший прокат за 3 года на Shanghai Trophy
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Чемпионка Европы — 2024 Луна Хендрикс прокомментировала прокат на Shanghai Trophy, который стал для неё худшим за последние три года. Бельгийка заняла третье место в короткой программе, набрав 65,74 балла. Этот результат самый низкий с ноября 2021 года.

«Сегодняшний прокат получился не таким, каким планировался, но для начала сезона это нормально, я вполне довольна. У меня были некоторые трудности в подготовке, но сейчас моя цель — показать новые программы и насладиться ими.

Мне нравится пробовать разные стили в своей карьере. Я никогда раньше не каталась под джаз. Когда услышала эту музыку, почувствовала, что может получиться очень хорошая программа.

У меня возникали проблемы с уверенностью в себе во время тренировок. Иногда непросто провести хорошую тренировку, не имея какой-либо цели. Из-за стресса я слегка сходила с ума. Но это нормально, и у каждого спортсмена такое бывает. Теперь я просто счастлива, что могу начать ещё один сезон в своей карьере», — сказала Хендрикс.

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