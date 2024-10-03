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Ученик Тутберидзе Самсонов выиграл короткую программу на чемпионате Москвы

Ученик Тутберидзе Самсонов выиграл короткую программу на чемпионате Москвы
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Даниил Самсонов лидирует в чемпионате Москвы после короткой программы. Фигурист набрал за свой прокат 91,83 балла. Следом за ним в турнирной таблице расположились Григорий Фёдоров и Егор Рухин, заработавшие 88,67 и 84,26 балла соответственно. На четвёртом месте оказался Артём Ковалёв. Ученик Евгения Плющенко Кирилл Сарновский стал 11-м.

Чемпионат Москвы. Мужское одиночное катание. Короткая программа:
1. Даниил Самсонов – 91,83.
2. Григорий Фёдоров – 88,67.
3. Егор Рухин – 84,26.
4. Артём Ковалёв – 80,23.

10. Андрей Анисимов – 59,69.
11. Кирилл Сарновский – 58,67.

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