Ученик Тутберидзе Самсонов выиграл короткую программу на чемпионате Москвы

Даниил Самсонов лидирует в чемпионате Москвы после короткой программы. Фигурист набрал за свой прокат 91,83 балла. Следом за ним в турнирной таблице расположились Григорий Фёдоров и Егор Рухин, заработавшие 88,67 и 84,26 балла соответственно. На четвёртом месте оказался Артём Ковалёв. Ученик Евгения Плющенко Кирилл Сарновский стал 11-м.

Чемпионат Москвы. Мужское одиночное катание. Короткая программа:

1. Даниил Самсонов – 91,83.

2. Григорий Фёдоров – 88,67.

3. Егор Рухин – 84,26.

4. Артём Ковалёв – 80,23.

…

10. Андрей Анисимов – 59,69.

11. Кирилл Сарновский – 58,67.