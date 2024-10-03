«Кто ещё прыгает столько четверных?!» Тарасова поздравила Тутберидзе после победы Базылюк

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила прокат Маргариты Базылюк в произвольной программе на мемориале Панина-Коломенкина. Ученица Этери Тутберидзе исполнила пять элементов ультра-си — три четверных прыжка и два тройных акселя. Тарасова отметила, что такой набор подвластен не каждому фигуристу-мужчине.

Также наставница поблагодарила тренерскую группу Базылюк и отметила, что две ученицы Тутберидзе взяли золото и серебро.

«Молодец Маргарита! По прыжкам и катанию, что и говорить, она производит впечатление. Кто ещё прыгает столько четверных, тройных? Не каждому выдающемуся мужчине подвластна такая программа. А она сделала! Будем надеяться, она продолжит развиваться. Спасибо тренерам, что не пропустили такой талант, заметили, воспитали, накатали. И ей спасибо за проделанную работу. Здорово! Да и в целом две ученицы Тутберидзе взяли золото и серебро, можно только поздравить всю команду», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».