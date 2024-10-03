Закарян: Малинин станет человеком, который вернёт фигурному катанию привлекательность

Ари Закарян, агент американского фигуриста, чемпиона мира Ильи Малинина, высказался о влиянии успехов его спортсмена на популяризацию фигурного катания во всём мире. Закарян отметил, что спортивные достижения Малинина могут изменить этот вид спорта в лучшую сторону.

«На мой взгляд, Илья сейчас находится в том статусе, когда очень важно, чтобы вся работа шла правильно, не совершались ошибки, а те задачи, которые мне приходится решать как агенту, никак не нарушали его спортивную подготовку. Чтобы мы совместно добились максимальных результатов, иначе говоря.

Я думаю, точнее, очень верю, что Илья может стать именно тем человеком, который вернёт фигурному катанию во всём мире былую привлекательность, сделает его намного более коммерческим», — приводит слова Закаряна «RT на русском».

Напомним, Малинин является первым и единственным человеком в мире, который на официальных соревнованиях исполнил четверной аксель. В тренерский штаб Ильи входят его родители Татьяна Малинина и Роман Скорняков, их консультирует известный специалист Рафаэль Арутюнян.