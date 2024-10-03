«Работает как одержимый». Агент Ильи Малинина рассказал о тренировках фигуриста

Ари Закарян, агент американского фигуриста чемпиона мира Ильи Малинина, рассказал об особенностях тренировочного процесса фигуриста.

«Сейчас я бы назвал скольжение громадной заслугой самого Ильи, потому что он работает над этим больше, чем кто-либо из фигуристов, которых я когда-либо видел в нашем виде спорта. А я, поверьте, видел очень многих. Илья вообще работает над собой как одержимый. В свои 19 лет он имеет мозги абсолютно зрелого и очень умного человека. Сейчас у нас готовится к выходу его мерч, линия одежды, которая, надеюсь, будет отличаться от линеек многих других атлетов», — приводит слова Закаряна «RT на русском».

Малинину 19 лет. Помимо золота с ЧМ-2024, он имеет в своём активе победу в финале серии Гран-при ISU, титул чемпиона мира среди юниоров и две победы на взрослом национальном чемпионате.