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«А я дедушку не бил, а я дедушку любил». Губерниев — о дисквалификации Валиевой

«А я дедушку не бил, а я дедушку любил». Губерниев — о дисквалификации Валиевой
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Дмитрий Губерниев высказался о допинг-деле Камилы Валиевой и её дисквалификации.

Ранее Верховный суд Швейцарии вынес решение отклонить апелляцию фигуристки на вердикт CAS отстранить её на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Мы в какие-то двери бьёмся, при этом до сих пор непонятно, что там было. Линия защиты здесь в плане объяснений, мягко скажем, чёрт-те какая, то она и там чёрт-те какая. Шансов ровно ноль на положительный исход. Как говорится, «а я дедушку не бил, а я дедушку любил», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

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