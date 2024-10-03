«Вульгарно». Галлямов высмеял Хендрикс после худшего проката за три года

Александр Галлямов отреагировал на прокат Луны Хендрикс на Shanghai Trophy. Бельгийка заняла третье место с результатом в 65,74 балла. Это худший показатель фигуристки с ноября 2021 года.

«V-Vulgar», — написал Галлямов на своей странице в Telegram.

Ранее Хендрикс объяснила неудачное выступление проблемами со стрессом. По её словам, неуверенность в себе мешала спортсменке эффективно тренироваться и добиваться необходимых результатов.