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«Вульгарно». Галлямов высмеял Хендрикс после худшего проката за три года

«Вульгарно». Галлямов высмеял Хендрикс после худшего проката за три года
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Александр Галлямов отреагировал на прокат Луны Хендрикс на Shanghai Trophy. Бельгийка заняла третье место с результатом в 65,74 балла. Это худший показатель фигуристки с ноября 2021 года.

«V-Vulgar», — написал Галлямов на своей странице в Telegram.

Ранее Хендрикс объяснила неудачное выступление проблемами со стрессом. По её словам, неуверенность в себе мешала спортсменке эффективно тренироваться и добиваться необходимых результатов.

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