Ковалёв: были мысли о завершении карьеры, о смене тренера, лезли дурные мысли

Фигурист Артём Ковалёв оценил свой прокат на чемпионате Москвы. В короткой программе он занял четвёртое место. Также спортсмен рассказал о восстановлении после перелома ноги, который был получен в октябре 2023 года.

«Разминка у меня не зашла, хотя я очень ответственно подхожу к своему инвентарю, на шестиминутке заметил, что у меня болтается лезвие, раскрутились шурупы. После разминки нашёл отвёртку, закрутил. В принципе, неплохо для первого старта, очень даже ничего, бодренько. Я ещё не пришёл в оптимальную форму, катаю через силу, а такого быть не должно, должно быть на тренировках тяжело, а на стартах — вышел и откатал, концентрируясь на элементах своих. Я прыгаю четверные тулуп и сальхов, тройной аксель, завтра я буду входить в два четверных, пока три не накатал.

Подготовка была очень сложной, я узнал, что еду на этот старт, полторы недели назад, до этого момента я не катал полностью программы. Когда узнал, что еду, пришлось катать целиком. Для меня это больше не соревнования, это прокаты, место первое или последнее — без разницы. Я вышел, откатал, показал, что я вернулся. Пока не в своей оптимальной форме, но будем над этим работать.

Очень сложный год был: были мысли о завершении карьеры, о смене тренера, лезли дурные мысли в голову, потом постарался их отпустить и просто готовиться. В эмоциональном плане было очень сложно, за весь сезон я ни один старт не посмотрел, кроме чемпионата мира, который я комментировал. Я никому не пожелаю этих эмоций. Самое тяжёлое — выходить сейчас на лёд, понимал, что это будет сложно», — приводит слова Ковалёва ТАСС.