Елена Бережная объяснила, почему смотрела победный прокат дочери в записи

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Елена Бережная объяснила, почему смотрела победный прокат своей дочери Софии-Дианы Касинс и её партнёра Александра Брегея на мемориале Панина-Коломенкина в записи.

— Очень переживали за них. Я посмотрела только что, в записи. Я просто родитель и тоже волнуюсь. Достойный прокат — конечно не всё идеально, но это уже без падений, без больших ошибок. Есть над чем работать. Но я очень довольна, что они начинают собираться и показывать свои хорошие качества, могут делать элементы. Ничего не надо бояться.

— Родительская гордость живёт за дочь?

— Конечно

— Вживую прокаты обычно не смотрите? Волнуетесь?

— С опытом (смеётся). Сегодня не смогла смотреть. Так, в принципе, всегда смотрю, но когда отдаляешься от тренерской стороны — больше волнения. Когда глаз твой каждый день смотрит какие-то ошибки, заходы, подходы — это одно, работаешь, а когда ты просто родитель… Волнительно. Теперь я понимаю, почему все родители уходят куда-то — готовить, шить, вязать, что угодно делать, лишь бы не смотреть. Не знаю, как наши родители выносили это всё — приезжали в другие города смотреть на нас. Надеюсь, скоро я смогу смотреть с трибун, — передаёт слова Бережной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.