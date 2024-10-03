Бережная: когда мы выйдем на мировую площадку, все будут нами только любоваться

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Елена Бережная высказалась о возвращении российских фигуристов на мировую арену.

— Печально. Надеюсь, что всё-таки в скором времени это изменится. Я желаю нашему спорту себя показывать, ездить по всем странам свободно.

— Мы общались с ребятами, и они говорили про конкуренцию, что среди них она каждый раз растёт, они становятся всё выше, сильнее и быстрее. Как думаете, в связи с тем, что мы выступаем внутри, конкуренция становится серьёзнее? Особенно у юниоров?

— Смотрю на юниорские пары — они прекрасно себя все показывают. Здесь очень сильный состав. Крутые конкуренты! Считаю, что дети наши только растут сейчас сами по себе, но каждый пытается показать чистое катание, крутые подкрутки, выбросы. Считаю, что они смотрят друг на друга, им есть куда стремиться и расти. А когда мы выйдем на мировую площадку, тогда уже все будут нами только любоваться, — передаёт слова Бережной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.