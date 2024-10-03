Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бережная: когда мы выйдем на мировую площадку, все будут нами только любоваться

Бережная: когда мы выйдем на мировую площадку, все будут нами только любоваться
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Елена Бережная высказалась о возвращении российских фигуристов на мировую арену.

— Печально. Надеюсь, что всё-таки в скором времени это изменится. Я желаю нашему спорту себя показывать, ездить по всем странам свободно.

— Мы общались с ребятами, и они говорили про конкуренцию, что среди них она каждый раз растёт, они становятся всё выше, сильнее и быстрее. Как думаете, в связи с тем, что мы выступаем внутри, конкуренция становится серьёзнее? Особенно у юниоров?
— Смотрю на юниорские пары — они прекрасно себя все показывают. Здесь очень сильный состав. Крутые конкуренты! Считаю, что дети наши только растут сейчас сами по себе, но каждый пытается показать чистое катание, крутые подкрутки, выбросы. Считаю, что они смотрят друг на друга, им есть куда стремиться и расти. А когда мы выйдем на мировую площадку, тогда уже все будут нами только любоваться, — передаёт слова Бережной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Елена Бережная объяснила, почему смотрела победный прокат дочери в записи
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android