Тренер Камилы Валиевой по физподготовке: Артём Дзюба не так уж быстро бегает

Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой по физподготовке Дмитрий Яшанькин рассказал об опыте работы со знаменитыми спортсменами из разных видов спорта.

«Ни у кого нет изначально выдающихся возможностей, нужный уровень формы набирается исключительно за счёт тренированности. Когда приходят после отдыха или перерыва, не могут выполнить ничего особенного. Артём Дзюба не так уж быстро бегает, Илья Ковальчук не так уж много приседает, а Камила не так высоко прыгает. После перерыва она была в такой форме, что не сразу понятно, что перед вами олимпийский атлет. Но две-три недели тренировок: плиометрика, силовая работа, — и её высокие прыжки появились снова. Мышечная память позволяет быстро вернуть всё прежде заложенное», — приводит слова Яшанькина «РИА Новости Спорт».

29 января 2024 года стало известно о дисквалификации Камилы Валиевой сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок периода дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, с этой же даты аннулированы все результаты Камилы на официальных соревнованиях.