Стало известно, кто из фигуристов выступит на юбилейном шоу Евгении Медведевой

Появился список фигуристов, которые выступят на юбилейном ледовом шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, запланированном на 15 ноября в Москве. В постановке участие примут Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Степанова/Иван Букин, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Михаил Коляда, Оксана Домнина/Максим Шабалин, Александр Энберт, Анна Погорилая, Елена Радионова, Артём Федорченко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Также отмечается, что планируется несколько неожиданных коллабораций.

«Каждый элемент шоу будет отражать мою ДНК в цифровом виде. Я не хочу повторять стандартные ходы других ледовых шоу, и мы не будем использовать придуманные кем-то истории, сюжеты из сказок и литературы. В этот вечер мы будем вместе с вами проживать разные этапы из моей собственной биографии. Я покажу вам их с помощью света, звука, видеографии и, конечно же, эффектных номеров на льду. Программа будет делиться на блоки — элементы, из которых состоит моя жизнь. Это близкие люди, знаковые встречи, эмоции, события, победы и поражения — словом, всё, что сформировало меня», — приводятся слова Медведевой в пресс-релизе мероприятия.

Напомним, двукратная чемпионка мира анонсировала запуск своего ледового шоу 6 июля. Мероприятие будет приурочено к 25-летнему юбилею фигуристки.