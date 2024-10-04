«По большей части она болельщик». Дочь Бережной — об участии мамы в тренировках

Российская фигуристка София Касинс, выступающая в паре с Александром Брегеем, рассказала, какое участие принимает её мама — олимпийская чемпионка Елена Бережная в её подготовке.

– Елена Бережная как-то участвует в вашей подготовке или выступает исключительно болельщиком?

— София: иногда Тамара Николаевна приглашает маму на тренировки: тодесы подправить, вращения. Больше она мне подсказывает, потому что тоже была парницей, знает всякие нюансы. Но по большей части она болельщик, — сказала Касинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

3 октября София Касинс и Александр Брегей победили в соревнованиях юниорских спортивных пар на мемориале Панина-Коломенкина.