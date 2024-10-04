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Партнёр дочери Елены Бережной Александр Брегей назвал Анастасию Мишину и Александра Галлямова своими кумирами

Партнёр дочери Бережной назвал Мишину и Галлямова своими кумирами
Касинс и Брегей
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Российский фигурист Александр Брегей, выступающий в паре с Софией Касинс (дочерью олимпийской чемпионки Елены Бережной), рассказал о своих кумирах в фигурном катании.

– Вы тренируетесь вместе с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. В чём-то равняетесь на них?
 — Александр: да, конечно. Смотрим всегда на их элементы, у них всегда круто получается, чисто и с настроением. Стараемся повторять за ними по мере возможностей.

– Есть ли у вас пары-кумиры в фигурном катании?
 — Александр: Мишина и Галлямов, с которыми мы на одном льду, — сказал Брегей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

3 октября София Касинс и Александр Брегей победили в соревнованиях юниорских спортивных пар на мемориале Панина-Коломенкина.

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