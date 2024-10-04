«Страшно, конечно!» Дочь Бережной — об изучении четверного выброса

Российская фигуристка София Касинс (дочь олимпийской чемпионки Елены Бережной), выступающая в паре с Александром Брегеем, ответила на вопросы о четверных элементах.
– У вас достаточно сложный контент для парного катания – параллельные тройной лутц и флип. Рассматриваете ли вы изучение четверных элементов?
— София: скорее всего, рассматриваем, потому что выбросы хорошие пока что.
– Не страшно думать о четверном выбросе?
— София: страшно, конечно (улыбается), — сказала Касинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
3 октября София Касинс и Александр Брегей победили в соревнованиях юниорских спортивных пар на мемориале Панина-Коломенкина.