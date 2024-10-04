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Дочь Елены Бережной София Касинс ответила на вопросы об изучении четверных элементов

«Страшно, конечно!» Дочь Бережной — об изучении четверного выброса
Касинс и Брегей
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Российская фигуристка София Касинс (дочь олимпийской чемпионки Елены Бережной), выступающая в паре с Александром Брегеем, ответила на вопросы о четверных элементах.

– У вас достаточно сложный контент для парного катания – параллельные тройной лутц и флип. Рассматриваете ли вы изучение четверных элементов?
 — София: скорее всего, рассматриваем, потому что выбросы хорошие пока что.

– Не страшно думать о четверном выбросе?
 — София: страшно, конечно (улыбается), — сказала Касинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

3 октября София Касинс и Александр Брегей победили в соревнованиях юниорских спортивных пар на мемориале Панина-Коломенкина.

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