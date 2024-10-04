Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Диана Дэвис и Глеб Смолкин снялись с Мемориала Тена из-за травмы

Диана Дэвис и Глеб Смолкин снялись с Мемориала Тена из-за травмы
Дэвис и Смолкин
Комментарии

Бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин снялись с Мемориала Тена из-за травмы.

«Уважаемые друзья! К сожалению, Диана и Глеб вынуждены сняться с Мемориала Дениса Тена в связи с полученной травмой на этой неделе. Ребята надеются восстановиться к этапу Гран-при в Америке. Здоровья!» — говорится в сообщении фан-клуба фигуристов.

В 2023 году Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. В сезоне-2023/2024 фигуристы дебютировали на международной арене. На чемпионате Европы — 2024 они заняли восьмое место, а на чемпионате мира — 12-е.

Материалы по теме
Стала известна музыка, под которую будут выступать Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android