Бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин снялись с Мемориала Тена из-за травмы.

«Уважаемые друзья! К сожалению, Диана и Глеб вынуждены сняться с Мемориала Дениса Тена в связи с полученной травмой на этой неделе. Ребята надеются восстановиться к этапу Гран-при в Америке. Здоровья!» — говорится в сообщении фан-клуба фигуристов.

В 2023 году Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. В сезоне-2023/2024 фигуристы дебютировали на международной арене. На чемпионате Европы — 2024 они заняли восьмое место, а на чемпионате мира — 12-е.