«Понял, что больше не хочу тянуть». Смолкин рассказал, как сделал предложение Дэвис

Бывший российский фигурист, ныне выступающий за Грузию, Глеб Смолкин рассказал, как решил сделать предложение своей партнёрше в танцах на льду Диане Дэвис.

– Как вы решились на свадьбу?

Глеб: это был март 2022-го, мы только вернулись с Олимпиады. В мире начались все эти события, нашу сборную отстранили, и было понятно, что сезон закончен. К тому моменту мы давно жили вместе, были парой вне катка и даже аккуратно обсуждали совместное будущее. И я понял, что больше не хочу тянуть – такое в мире творится, что незачем ждать ещё год или два, как мы думали.

– Постойте, а предложение-то было? Чтоб вот по всем правилам.

Глеб: конечно. Сначала я в Мичигане, где мы тогда жили, задал Диане тот самый вопрос – надо было убедиться, что она согласна.

Диана: мы расписались в Лас-Вегасе, потому что я там родилась, и остались там ещё на несколько дней.

– Платье, фата – всё было торжественно?

Глеб: нет, настоящую свадьбу нам ещё предстоит сыграть, мы думаем о большой церемонии для семьи и друзей. Это наша мечта – к нам же тогда никто не смог приехать, на росписи были только друзья семьи Дианы, которые много помогали ей в детстве в Америке.

Диана: да, они как бы выдали меня замуж. Но сейчас у нас мысль сыграть свадьбу в Грузии и собрать там всех близких. У меня много родственников в Грузии, мне кажется, это была бы очень красивая история.

Глеб: пока мы сфокусированы немного на другом, и сейчас не до такого масштабного события. Вдобавок не очень понятно, как нам собрать всех близких в одном месте в одно время. Мы над этим думаем, но пока идею отложили, — приводит слова фигуристов Sports.ru.

Напомним, 18 марта 2022 года Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились в Лас-Вегасе.