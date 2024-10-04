Бывший российский фигурист, ныне представляющий Грузию, Глеб Смолкин объяснил свои слова про блат, сказанные во время чемпионата России 2022 года.

– Со знаменитой фразой «мы блатные» после ЧР в 2021-м получилось так же? Ее вырвали из контекста?

Глеб: Я тогда попытался объяснить, что имею в виду, но это никто не напечатал. Если под блатом понимать известность родителей, то тогда да, мы блатные дети. У нас известные родители: мама Дианы успешна в фигурном катании, мой папа – известный артист. Естественно, в итоге в печать ушла только последняя фраза – что мы блатные. Ну что я могу поделать с этим? Ничего. Чем мне помогает в карьере известность папы? Ничем.

– На фоне вашего перехода в Монреаль ходили слухи, что известность мамы Дианы только мешает…

Диана: Если судить по общественному мнению, то это точно мешает. Но все ведь думают, что если у тебя такая мама, то сразу все будет в наилучшем виде.

Глеб: Мы не можем переубедить этих людей – на это глупо тратить время и силы. У них своя позиция, мы вряд ли ее изменим словами. Большинство не знает, как у нас все устроено изнутри. Обидно, что нас так воспринимают? Да, наверное, иногда есть ощущение, что это не совсем справедливо. Конечно, у нас безусловное преимущество: наши родители дают нам возможность тренироваться там, где мы хотели бы. Мы за это им ужасно благодарны. Блат ли это? Не думаю.

– Громче всего разговоры про блат звучали в олимпийский сезон.

Глеб: Да, мы понимаем, откуда они. Но нам кажется, что в олимпийский сезон мы выглядели достойно – и в чем-то увереннее, чем другие пары в борьбе за третий номер сборной. Никто не спорит, что если бы здоровье позволило выступать Тиффани (Загорски) с Джоном (Гуррейро) – то это бы не оспаривалось никем, очевидно. Мы сами не могли и подумать, что окажемся на Олимпийских играх.

Смешно, что первым нам про эту вероятность сказал Чарли Уайт. Он тогда работал на нашем катке и объяснил, что такую болезнь быстро не вылечить. А значит, у других пар по такой печальной причине может появиться шанс отобраться в олимпийскую сборную. «Будет глупо, если вы за него не поборетесь – вы точно конкурентноспособны».

Диана: Если честно, это прозвучало довольно дико – мы вообще не рассматривали себя как кандидатов на эту путевку. Но мы старались прогрессировать по сезону и работали над программами как сумасшедшие.

Глеб: Тогда нам дали возможность выступить на канадском этапе Гран-при, и мы стали там пятыми – при том уровне конкуренции большой успех. Но повторю: если бы Тиффани с Джоном тогда не помешали проблемы со здоровьем, ни на какую Олимпиаду мы бы не поехали, — сказали фигуристы.

Напомним, отцом Глеба является Заслуженный артист РФ Борис Смолкин, а матерью Дианы – заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.